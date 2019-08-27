سوبر كورة.. هداف الدورى الجزائرى معروض على الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين لترشيح اللاعب الجزائري زكريا نعيجي مهاجم فريق أتليتيك بارادو الجزائري للانتقال الى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. Advertisements ويبحث الأهلى عن مهاجم سوبر لتعويض رحيل المهاجم المغربى وليد أزارو المحتمل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

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