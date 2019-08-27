شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 26/8/2019، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، ونرصد اهم 7 اخبار رياضية اليوم .. "كاف" يُخطر اتحاد الكرة باعتماد وديتىّ المنتخب الأولمبى أمام السعودية تسلم اتحاد الكرة، خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يفيد باعتماد وديتىّ المنتخب الأولمبى أمام السعودية كمباراتين دوليتين ضمن الأجندة الدولية. اتحاد الكرة يستعين بتجربة البريميرليج فى تنظيم مسابقات الدورى المصري اقترب اتحاد الكرة من الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المختصة بتنظيم المسابقات ووضع جدول المباريات من بداية الموسم حتى نهايته، وهى نفس الشركة التى تنظم الدورى الإنجليزي "بريميرليج". صور.. الخطيب وأبو زيد والجناينى فى جنازة شقيق عضو مجلس الأهلي تواجد عدد من رموز الرياضة والمجتمع فى جنازة محمد قنديل شقيق طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، التى أقيمت بعد صلاة العصر اليوم الإثنين فى مسجد السيدة نفيسة. مرتضى منصور لـ لاعبى الزمالك: تعاونوا.. والأنانية أهدرت فوزا كبيرا Advertisements عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريبات فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة مصر المقاصة. أحمد سعد يتوج بـ 3 ذهبيات فى رفع الأثقال بالألعاب الأفريقية أضاف الرباع المصرى أحمد سعد 3 ميداليات ذهبية لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليا فى المغرب. الاتحاد السكندري يفوز على العربى الكويتى بهدف "قمر" فى البطولة العربية تمكن فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على العربى الكويتى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، فى بالكويت. ميتشو يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا.. وتدريبات منفردة لحفنى عقد الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، في بداية التدريبات الجماعية، من أجل منحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، لتنفيذها خلال المران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.