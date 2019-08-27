شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم اليوم الإثنين، المغربى خالد بوطيب، فى تدريبات الزمالك، بعد العودة من فرنسا، عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها خلال الفترة السابقة، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب يشعر ببعض الآلام الخفيفة فى الركبة، الأمر الذى دفع بوطيب للتوجه إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات قبل العودة مجددًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه تحت قيادة المدير الفنى الجديد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو". Advertisements

بوطيب توجه إلى فرنسا، مستغلاً فترة الراحة السلبية التى حصل عليها من الجهاز الفنى السابق بقيادة طارق يحيى، من أجل الخضوع لبعض الجلسات العلاجية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام بعد غد الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.