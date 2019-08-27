شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قمر يحقق ذهبية الرماية رجال فى دورة الألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق أحمد قمر ذهبية الرجال في الرماية بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليًا. جاء أحمد قمر في المركز الأول بمجموع 122 نقطة متفوقا على بطل الجزائر الذي جاء في المركز الثاني ومواطنه الجزائري في المركز الثالث. Advertisements كانت ماجي عشماوي حققت ذهبية السيدات اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد قمر يحقق ذهبية الرماية رجال فى دورة الألعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.