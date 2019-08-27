شكرا لقرائتكم خبر عن فرح أحمد تحقق ذهبية الجمباز العام بدورة الألعاب الأفريقية وفرح سيد الفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت فرح أحمد المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الجمباز فردى عام بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب.

جاء فى المركز الثانى والميدالية الفضية اللاعبة المصرية فرح سيد ليتفوق الجمباز المصرى فى الفردى العام ويحقق الذهبية والفضية.

وحقق فريق السيدات الميدالية الذهبية لفرق العام سيدات..

وتضم بعثة المنتخب كلاً من، على أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسى طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندى عصام وزينة إبراهيم.

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فيما حقق منتخب مصر للكاتا للرجال ميدالية فضية جديدة للبعثة المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب.

ولم يلعب المنتخب المصرى المكون من أحمد أشرف ومحمد حمدى ويوسف أشرف، مباراة النهائى أمام المغرب بسبب إصابة أحد عناصر المنتخب فى الوجه، واستحالة خوض النهائى بلاعبين فقط، ليفوز ألفريق المغربى بالذهبية.

وسبق لبعثة مصر فى الكاراتيه أن حصدت 4 ميداليات برونزية فى الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلى إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب و7 فضيات عن طريق سارة عاصم فى الكاتا ألفردى للسيدات، وأحمد شوقى فى الكاتا ألفردى للرجال، ورضوى سيد فى وزن 50 كجم كوميتيه سيدات، وعبد الله ممدوح فى وزن 75 كجم، وفريال أشرف وزن 49 كجم، ومنة شعبان فى وزن فوق 68 كجم، وفريق الكاتا سيدات، بجانب ذهبيتين عن طريق مالك سلامة وزن 60 كجم، وياسمين حمدى فى وزن 55 كجم.