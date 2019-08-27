شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 26/ 8/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين الموافق 26/ 8/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مواجهة المقاصة فى كأس مصر، وميتشو يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا.. وتدريبات منفردة لحفنى.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر

كشف أسامة إسماعيل، مدير المركز الإعلامي باتحاد الكرة والمتحدث الرسمى، حقيقة ما تردد عن تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى ربع نهائى كأس مصر.

اتحاد الكرة يسلم الزمالك والمقاصة دعوات حضور مباراة الكأس سلّم اتحاد الكرة ناديى الزمالك والمقاصة الدعوات الخاصة بهما قبل المباراة التى تجمع الفريقين فى كأس مصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

خالد بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء الإجازة

انتظم اليوم الإثنين، المغربى خالد بوطيب، فى تدريبات الزمالك، بعد العودة من فرنسا، عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها خلال الفترة السابقة، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة. Advertisements

ميتشو يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا.. وتدريبات منفردة لحفنى

عقد الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، في بداية التدريبات الجماعية، من أجل منحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، لتنفيذها خلال المران.

ميتشو يطمئن على مصطفى فتحى.. ومحمد حسن يواصل التأهيل

حرص الصربى ميتشو الميدر الفنى لفريق الزمالك، على الاطمئنان على حالة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، خلال تأدية البرنامج التأهيلى عقب العودة من ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية على منطقة الركبة، لتحديد موعد عودته للمباريات.

جنش يحصل على موافقة الزمالك لاستكمال التأهيل فى ألمانيا

حصل محمود جنش، حارس الزمالك، على موافقة إدارة النادى الأبيض على استكمال برنامجه التأهيلى خلال الفترة القادمة فى ألمانيا، من أجل العودة إلى الفريق بأفضل صورة.

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