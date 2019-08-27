أحمد سعد يتوج بـ 3 ذهبيات فى رفع الأثقال بالألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف الرباع المصرى أحمد سعد 3 ميداليات ذهبية لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليا فى المغرب. ونجح الرباع المصرى فى حصد 3 ذهبيات فى الخطف والكلين والمجموع فى وزن 67 كجم، ليتم عزف السلام الوطنى المصرى مجددا. ورفع الرباع المصرى فى الخطف ثقلا وزنه 134 كجم، وفى الكلين رفع 165 كجم، ووصل مجموعه إلى 299 كجم ليفوز بالميداليات الذهبية الثلاثة.

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