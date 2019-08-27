شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا.. وتدريبات منفردة لحفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة سريعة مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق، في بداية التدريبات الجماعية، من أجل منحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، لتنفيذها خلال المران.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق مصر المقاصة فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

كما أدى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، تدريبات منفردة على هامش التدريبات الجماعية، المقامة حاليًا على ملعب النادي، حيث بدأ اللاعب التدريبات بالركض حول الملعب بتعليمات من ميتشو، من أجل اكتساب مزيد من اللياقة البدنية.