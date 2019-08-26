الان تتابع النصر يقتنص فوزا ثمينا من السد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-مصعب الرويجح
انتزع النصر الفوز على ضيفه السد القطري 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، ليحقق الفريق السعودي فوزه الأول في مشاركته الأولى في هذا الدور للمسابقة القارية.
وعلى ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، انتزع بطل السعودية الفوز من بطل قطر، على رغم تقدم الأخير بهدف في الشوط الأول.
وسجل الفريق القطري الهدف الأول في الدقيقة ٢١ من الشوط الأول عن طريق اللاعب علي أسد، و عاد النصر قبل نهاية الشوط الأول مستغلا هفوة دفاعيه من السد تابعها المحور عبدالرحمن الدوسري، الذي سددها نحو المرمى لتعلن عن هدف في شباك الفريق القطري.
وفي الشوط الثاني توج البرازيلي جوليانو نجوميته بتسجيله الهدف الثاني ، وينتظر أن يحسم لقاء الإياب في ١٦ من الشهر الحالي في العاصمة القطرية صعود أحد الفريقين
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