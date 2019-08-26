شكرا لقرائتكم خبر عن بروزوفيتش يسطع في بداية هجومية مشجعة لإنتر «كونتي» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل إنتر ميلان مشواره في الموسم الجديد بفوز كبير وساحق بنتيجة 4-0 على نادي ليتشي في ختام مباريات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى الإيطالي «سيريا آي».

وقدم فريق إنتر اداءً قويًا على الجانب الهجومي في ظهوره الرسمي الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ولم يظهر انتر بالشكل المهيمن كما كان متوقع في الشوط الأول أمام الصاعد حديثًا للسيريا آي، لكن صاحب الأرض تمكن من إنهاء النصف الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون مقابل عن طريق لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ولاعب الوسط المهاجم ستيفانو سينسي.

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وتفوق انتر بشكل أكبر في النصف الثاني من المباراة، وظهر ذلك من خلال ارتفاع نسبة حيازة الفريق على الكرة من 52% (الشوط الأول) إلى 60% (الشوط الثاني)، وحاول الفريق التسديد في 24 محاولة، تقسمت بين الشوطين (12 محاولة في كل شوط، و4 تسديدات على المرمى في كل شوط)، وخلق لاعبوا انتر 19 محاولة للتهديف، وكان العدد الأكبر من نصيب المهاجم البلجيكي وصفقة النادي القياسية، روميلو لوكاكو، الذي صنع 4 فرص تهديفية وسجل هدف الفريق الثالث بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني، قبل ان ينهي الجناح الإيطالي أنطونيو كاندريفا المباراة بهدف رائع قبل نهاية المباراة ب6 دقائق.

وتنوع الأسلوب الهجومي لإنتر«كونتي» ما بين الإختراقات من الأطراف ولعب الكرات العرضية أو الهجوم من العمق والتسديد من خارج ال18، فحاول لاعبوا انتر ميلان التمرير العرضي في 23 مناسبة، 6 منهم انتهوا بشكل ناجح، وكان الجناح الإيطالي كاندريفا الأكثر نجاحًا بتنفيذ 3 عرضيات بشكل سليم، في حين كان البلجيكي لوكاكو هو الأنجح بتنفيذه جميع العرضيات بدقة 100% (2 من 2).

وتنوعت محاولات تسديد انتر ال24 بين 11 محاولة تسديد من خارج ال18 (الهدف الأول والرابع من تسديدات من خارج ال18)، و13 محاولة تسديد من داخل ال18 (الهدف الثاني والثالث من داخل ال18)، وان كانت جميع لعبات الأهداف بدأت بمحاولات تسديد من خارج ال18.

وقدم مارسيلو بروزوفيتش مباراة كبيرة، فحاول اللاعب التسديد في 4 مناسبات، نصفهم على المرمى (سجل الهدف الأول)، وكان أكثر لاعبي انتر ميلان محاولة للمراوغة (6) ونجاحًا في المراوغة (5)، وهو أكثر اللاعبين نجاحًا في قطع الكرة (3: مناصفة مع لاعبين) واستعادة للكرة (8: مناصفة مع كاندريفا)، والأكثر فوزًا بالإلتحامات الأرضية (8 من 14) والأكثر لمسًا للكرة (130) والأكثر دقة في التمرير (94 تمريرة ناجحة بدقة 94%)، بجانب صناعته لفرصتين تهديفيتين