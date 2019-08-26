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الاتحاد يفوز خارج الديار على العربي الكويتي بهدف نظيف في كأس محمد السادس للأندية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الاتحاد السكندري انتصارًا ثمينًا على مضيفه العربي الكويتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين باستاد صباح السالم في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

سجل هدف الاتحاد والمباراة الوحيد اللاعب خالد قمر في الدقيقة 49، ليحقق لفريقه انتصارًا هامًا يضع به قدما في دور الـ16 بالبطولة.

ومن المنتظر أن يقام لقاء العودة بين الفريقين يوم 27 سبتمبر القادم في استاد الإسكندرية.

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