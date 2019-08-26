إنتر ميلان يسحق ليتشي برباعية في بداية الدوري الإيطالي

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الإثنين 26 أغسطس 2019

حقق إنتر ميلان فوز ساحق على ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، اليوم الاثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي.



أحرز رباعية الإنتر، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84، ليحقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا.

قدم أنطونيو كونتي مباراة تكتيكية متميزة، تفوق فيها فريقه هجوميا ودفاعيا بالاعتماد على خطة 5-3-2، حيث كان ثنائي الوسط بروزوفيتش وستيفانو سينسي ماكينة لا تهدأ.

افقد ليتشي فرصة ثمينة لمباغتة أصحاب الأرض، حيث انفرد جيانلوكا لابادولا بالمرمى، واستغل خطأ سمير هاندانوفيتش حارس الإنتر في تشتيت الكرة، لكنه سدد ضعيفة ليبعدها رانوكيا عن المرمى الخالي.

استمر إنتر ميلان بعد هذه الفرصة، وهز شباك منافسه بهدف أول من هجمة منظمة وصلت إلى بروزوفيتش ليسددها ببراعة في المقص الأيسر، ولم يمر سوى 3 دقائق، ليفاجئ سينسي الجميع بهدف ثان بتسديدة أرضية على يمين جابرييل حارس مرمى ليتشي.

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نشط جناحا إنتر ميلان، حيث شكلت عرضيات كاندريفا من الجهة اليمنى إزعاجا شديدا لدفاع ليتشي، إلا أن لوتارو مارتينيز لم يستغل فرصتين، بينما سدد كوادو أسامواه كرة قوية من الجهة اليسرى، بينما اختفت خطورة روميلو لوكاكو أول 45 دقيقة.

كان ماتياس فيسينو أقل العناصر الأمامية نشاطا، ليكون أول تبديلات أنطونيو كونتي، حيث حل مكانه نيكولو باريلا.

حاول فريق ليتشي تقليص النتيجة، وهدد مرمى هاندانوفيتش بفرصتين لفيليبو فالكو وكالديروني، إلا أن لوكاكو أجهز تماما على الضيوف بهدف ثالث بعد متابعة تسديدة لوتارو مارتينيز التي ارتدت من الحارس جابرييل، ليكملها المهاجم البلجيكي في المرمى.

انفتحت شهية لاعبي إنتر ميلان على مرمى منافسهم، وواصلوا تسديداتهم المتقنة لبروزوفيتش ولوتارو، بينما تسبب لوكاكو في إلغاء هدف سجله البديل ماتيو بوليتانو بتسديدة رائعة، بداعي تسلل روميلو.

زاد الطين بلة على الضيوف بتعرض دييجو فارياس للطرد بعد 14 دقيقة فقط من دخوله بديلا، وذلك بسبب تدخله العنيف ضد باريلا.

لم يتوقف المد الهجومي لإنتر ميلان، والتسديدات الصاروخية للاعبيه، والتي جاء منها الهدف الرابع عبر قذيفة أنطونيو كاندريفا في المقص الأيمن، ليختتم مهرجان الأهداف قبل ست دقائق من نهاية اللقاء.