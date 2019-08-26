صدمة كبيرة تواجه سولسكاير ومانشستر يونايتد

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الإثنين 26 أغسطس 2019

سولسكاير

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن إصابة ظهير أيسر مانشستر يونايتد لوك شاو لاعب خلال مواجهة كريستال بالاس في البريميرليج.



ووفقاً للصحيفة الإنجليزية "ديلي ستار" فإن مدافع اليونايتد مُهدد بالغياب لمدة شهر، نظرًا لإصابته في أوتار الركبة، حيث خضع لفحص طبي في ناديه.

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وتمثل إصابة شاو ضربة قوية لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، حيث سيغيب اللاعب عن 6 مباريات في البريميرليج ومنها مواجهتين ضد آرسنال وليفربول.

وعلى المستوى الدولي، سيغيب عن المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ضد بلغاريا وكوسوفو.

وعانى شاو من حظ سيء مع الإصابات منذ انضمامه لصفوف الشياطين الحمر عام 2016 قادما من ساوثامبتون، وغيابه سيضع المدير الفني أولي جونار سولسكاير في أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيسر.