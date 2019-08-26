ديوكوفيتش سيشارك في نهائيات كأس ديفيز

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الإثنين 26 أغسطس 2019

ديوكوفيتش

سيخوض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، مع فريق بلاده في نهائيات بطولة كأس ديفيز التي ستقام في مدريد خلال الفترة من 18 وحتى 24 نوفمبرالمقبل، وفقاً لما أعلنه الإثنين الاتحاد الصربي للعبة.



وصرح قائد الفريق الصربي، نيناد زيمونيتش "لدينا نبأ مدهش، نوفاك سيشارك معنا في مدريد"، وفقاً للتصريحات التي نشرها موقع الاتحاد.

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وأضاف من نيويورك حيث سيشارك الصربي في بطولة أمريكا المفتوحة "نوفاك أكد أنه سينضم للفريق في مدريد. سيكون إضافة قوية للغاية لنا وكلنا نأمل بفارغ الصبر في المشاركة في البطولة، والتي ستكون في نفس الوقت الأولى بالشكل الجديد".

وتعد صربيا، بحسب الاتحاد المحلي للتنس، إلى جانب إسبانيا، واحدة من المرشحات القوية لإحراز لقب كأس ديفيز، الذي سبق وتوجت به صربيا مرة واحدة في عام 2010.

وتشارك صربيا ضمن المجموعة الاولى للبطولة التي يتنافس فيها 18 منتخباً، وستلعب ضد اليابان يوم 20 نوفمبر وضد فرنسا في اليوم التالي.