شاهد أهداف وملخص مباراة النصر السعودي والسد القطري .. دوري أبطال آسيا

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الإثنين 26 أغسطس 2019

استطاع نادي النصر السعودي ان يحقق فوز صعب على ضيفه السد القطري 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الملك فهد بالرياض في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال الآسيوي.



سجل عبد الرحمن الدوسري وجوليانو هدفي النصر في الدقيقتين 44 و 72، بينما سجل علي أسد هدف السد الوحيد في الدقيقة 21.

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جاءت المباراة جيدة المستوى سيطر النصر على الكثر من فتراتها، ولكنه لم ينجح سوى في تسجيل هدفين فقط من تلك السيطرة، بينما اعتمد السد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على المرمى النصراوي في بعض فترات اللقاء، وخرج بنتيجة مقبولة إلى حدما بالنسبة له، على اعتبار أن فوزه في لقاء الاياب بهدف وحيد يكفيه للتأهل لنصف نهائي البطولة القارية.