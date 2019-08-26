Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
استطاع نادي النصر السعودي ان يحقق فوز صعب على ضيفه السد القطري 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الملك فهد بالرياض في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال الآسيوي.
سجل عبد الرحمن الدوسري وجوليانو هدفي النصر في الدقيقتين 44 و 72، بينما سجل علي أسد هدف السد الوحيد في الدقيقة 21.
جاءت المباراة جيدة المستوى سيطر النصر على الكثر من فتراتها، ولكنه لم ينجح سوى في تسجيل هدفين فقط من تلك السيطرة، بينما اعتمد السد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على المرمى النصراوي في بعض فترات اللقاء، وخرج بنتيجة مقبولة إلى حدما بالنسبة له، على اعتبار أن فوزه في لقاء الاياب بهدف وحيد يكفيه للتأهل لنصف نهائي البطولة القارية.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أهداف وملخص مباراة النصر السعودي والسد القطري .. دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.