أسطورة ألمانيا ينصح بايرن ميونخ بضم فيرنر

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الإثنين 26 أغسطس 2019
تيمو فيرنر مهاجم لايبزج
قام لوتار ماتيوس، النجم الأسبق للمنتخب الألماني، بمطالبة ناديه السابق بايرن ميونخ بعدم وقف مساعيه لضم تيمو فيرنر، مهاجم لايبزج، قائلا إن فيرنر لا يزال يمثل صفقة "انتقال محتملة" لبايرن على الرغم من تمديد عقده مؤخرا مع لايبزج.
وكتب صاحب الأرقام القياسية في عدد مشاركاته في كأس العالم، أن العقد الجديد لفيرنر/23 عاما/ ينص على مبلغ مالي لانتقاله " وسأندهش حقيقة إذا لم يواصل بايرن سعيه لضمه في المستقبل القريب بالرغم من ذلك".
كان فيرنر وناديه أعلنا عن تمديد عقده حتى 2023 أمس الأحد قبل وقت قصير من مباراة لايبزج أمام اينتراخت فرانكفورت.
وتراوحت قيمة الشرط الجزائي في العقد من 30 مليون يورو، حسب مجلة "كيكر"، إلى 60 مليون يورو، حسب صحيفة "بيلد"، بما في ذلك مكافآت اللاعب، وتتوقف كل قيمة على الوقت الذي سيرحل فيه فيرنر عن النادي.
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