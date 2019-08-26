شاهد ملخص مباراة الإتحاد السكندري والعربي الكويتي في البطولة العربية

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 فاز الاتحاد السكندري على العربي الكويتي في عقر داره بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في ذهاب دور الـ 32 ووضع قدما في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. هدف المباراة الوحيد سجله خالد قمر في الدقيقة 48 من ركلة جزاء. ونجح الاتحاد في فرض سيطرته على مجريات المباراة، وسط تراجع مردود العربي على مدار شوطي المباراة.

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