شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد: مواجهة الهلال هي الأصعب.. ولوشيسكو: كلاسيكو مثير وممتع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

اعترف المدير الفني لفريق الاتحاد خوسيه لويس سييرا، بصعوبة مباراة الهلال، مؤكداً أنها ستكون الأصعب في الطريق نحو الفوز بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال مساء غد (الثلاثاء) في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأشار مدرب الاتحاد إلى أن الهلال لن يتأثر بالغيابات التي يعاني منها في الوقت الحالي، خاصة وأن أغلب لاعبيه يمثلون المنتخب السعودي.

وطالب سييرا لاعبيه بالتركيز على مباراة الهلال قبل التفكير في الفوز بالبطولة، متمنياً أن ينجح اللاعبون في تحقيق الأمر وإدراك التأهل.

واختتم المدرب التشيلي تصريحاته بالثناء على جمهور فريق الاتحاد، معبراً عن فخره بترديد اسمه في المدرجات، معتبراً أن حب الجماهير يحيط به من كل مكان منذ توليه المسؤولية.

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من ناحية أخرى، أكد المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو، أن فريقه سيبذل قصارى جهده للمضي قدماً في بطولة دوري أبطال آسيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال لوشيسكو: «سنبذل قصارى جهدنا للذهاب بعيداً في البطولة الآسيوية، والتتويج بالألقاب يعد الهدف الأسمى لي وللاعبين والجماهير».

وامتدح لوشيسكو فريق الاتحاد بقوله: «لديهم فريق جيد ويعمل على بناء اللعب من الخلف، والمباراة ستكون ممتعة ومثيرة من جانب الطرفين».

من جانبه، أعرب لاعب الهلال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، عن سعادته البالغة بنفاد تذاكر المباراة.

وأضاف في هذا الصدد: «سعيد للغاية باللعب أمام حضور جماهيري كبير، سمعت عن نفاد التذاكر، وسيكون الأمر رائعاً بالتأكيد».