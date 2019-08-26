شكرا لقرائتكم غريزمان بعد تسجيله الثنائية: قمت بتقليد ليبرون وميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 14:23

كشف الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الإسباني الجديد بأنه قام بتقليد أسطورتي كرة القدم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكرة السلة ليبرون جيمس بعد تسجيله هدفين لفريقه ليقود الى فوز لافت على ريال بيتيس 5-2 في الجولة الثانية من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وقام غريزمان المنتقل الى الفريق الكاتالوني هذا الصيف قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورون بتقليد ليبرون عندما رمى قصاصات ورقية ملونة في الهواء لدى تسجيله الهدف الثاني، مشيراً الى ان مصدر إلهامه لدى تسجيله كان ميسي، وقال في هذا الصدد: "لقد رأيت ليو يقوم بذلك في التمارين، فحاولت تقليده"، وأضاف "أما بالنسبة الى الاحتفال، فأنا أعشق ما يقوم به ليبرون، وبالتالي حاولت تقليده أيضاً".

وقام غريزمان المنتقل الى الفريق الكاتالوني هذا الصيف قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورون بتقليد ليبرون عندما رمى قصاصات ورقية ملونة في الهواء لدى تسجيله الهدف الثاني، مشيراً الى ان مصدر إلهامه لدى تسجيله كان ميسي، وقال في هذا الصدد: "لقد رأيت ليو يقوم بذلك في التمارين، فحاولت تقليده"، وأضاف "أما بالنسبة الى الاحتفال، فأنا أعشق ما يقوم به ليبرون، وبالتالي حاولت تقليده أيضاً".

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