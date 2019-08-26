شكرا لقرائتكم كافاني ومبابي يعانيان من إصابة عضلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 26 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 26 أغسطس 2019 / 14:24

يعاني مهاجم الأوروغواي إدينسون كافاني ومنتخب فرنسا كيليان مبابي من إصابة عضلية وسيخضعان لفحوصات طبية كما كشف الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان الفرنسي.



ولم يكشف توخل مدى خطورة الاصابتين مكتفيا بالقول "لا أستطيع اعطاء أي معلومات، يتعين علينا انتظار نتائج الفحص (الاثنين) ومن ثم نتحدث. الأمر يتعلق باصابة عضلية بالنسبة الى (إدي) وكيليان". ولم يكشف توخل مدى خطورة الاصابتين مكتفيا بالقول "لا أستطيع اعطاء أي معلومات، يتعين علينا انتظار نتائج الفحص (الاثنين) ومن ثم نتحدث. الأمر يتعلق باصابة عضلية بالنسبة الى (إدي) وكيليان". وخرج كافاني من أرضية ملعب "بارك دي برانس" ضد تولوز (4-صفر) في الدقيقة 16 وحل بدلا منه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في حين اصيب مبابي بتمزق في العضلية الخلفية لساقه اليسرى قبل ان يطلب استبداله في الدقيقة 63، ونجح فريق العاصمة الفرنسية في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في المرحلة الثاني امام رين 1-2.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كافاني ومبابي يعانيان من إصابة عضلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.