شكرا لقرائتكم خالد قمر : الاتحاد السكندرى مش أقل من الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري، سعادته بفوز فريقه على العربى الكويتى فى البطولة العربية، بهدف دون رد.

وقال قمر فى تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، أن الاتحاد السكندرى لا يقل قيمة وتاريخ وجماهيرية عن الأهلى والزمالك، وأن جميع لاعبيه من العناصر المميزة التى تتمتع بخبرات عالية، وأنهم مثلوا المنتخبات الوطنية من قبل فى فئات عمرية متنوعة".

وعن المباراة، كشف قمر أن الممواجهة مع العربى الكويتى كانت صعبة على الفريقين، خاصة أنها تعتبر انطلاقة موسم جديد، مشيدًا بأداء لاعبى الفريق الكويتى ومستواهم الفنى المميز الذى ظهر خلال المباراة.

وختم لاعب الاتحاد السكندرى قائلا :" الاتحاد لديه طموحات كبيرة هذا الموسم، فوزنا على العربى لا يعنى تأهلنا، يتبقى لنا شوط آخر فى مصر، سنحاول أن نقدم مباراة جيدة ونعزز من فوزنا لتأكيد التأهل".