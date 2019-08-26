أحمد قمر يقتنص ذهبية الرماية رجال بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب...

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جدة - عمرو شويل حقق أحمد قمر ذهبية الرجال في الرماية بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا. Advertisements جاء أحمد قمر في المركز الأول بمجموع 122 نقطة متفوقا على بطل الجزائر الذي جاء في المركز الثاني ومواطنه الجزائري في المركز الثالث. كانت ماجي عشماوي حققت ذهبية السيدات اليوم.

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