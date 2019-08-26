شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: تغلبنا على الصعب وحققنا فوزا غاليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى عقب الفوز على العربى الكويتى فى عقر داره ووسط جماهيره اننا مازلنافى بدايه الطريق والتفاهم سيكون عنوان المرحله القادمه.
وقال : تغلبنا على الصاعب حيث ارضيه الملعب السئيه اثرت على لاعبى الفريقين وكذلك درجه الحراره المرتفعه ومع ذلك الفوز اهم ما فى المباراه
وشدد طلعت يوسف عل ان مباراه العوده ستكون بنفس اهميه مباراه الذهاب ولن تخدعنا النتيجه وسنكون جاهزين فى الموعد ٢٧ سبتمبر المقبل على استاد الاسكندريه
ووجه الشكر للاعبى الفريق على مجهودهم خلال المباراه والفوز وقال انتظر منكم المزايد
واهدى الفوز لجماهير الاتحاد الوفيه واثنى على الدورى الكبير الذى بذله محمد مصيلحى رئيس النادى فى تهئيه اللاعبين معنويا لهذا اللقاء
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