شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: تغلبنا على الصعب وحققنا فوزا غاليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى عقب الفوز على العربى الكويتى فى عقر داره ووسط جماهيره اننا مازلنافى بدايه الطريق والتفاهم سيكون عنوان المرحله القادمه.

وقال : تغلبنا على الصاعب حيث ارضيه الملعب السئيه اثرت على لاعبى الفريقين وكذلك درجه الحراره المرتفعه ومع ذلك الفوز اهم ما فى المباراه

Advertisements

وشدد طلعت يوسف عل ان مباراه العوده ستكون بنفس اهميه مباراه الذهاب ولن تخدعنا النتيجه وسنكون جاهزين فى الموعد ٢٧ سبتمبر المقبل على استاد الاسكندريه

ووجه الشكر للاعبى الفريق على مجهودهم خلال المباراه والفوز وقال انتظر منكم المزايد

واهدى الفوز لجماهير الاتحاد الوفيه واثنى على الدورى الكبير الذى بذله محمد مصيلحى رئيس النادى فى تهئيه اللاعبين معنويا لهذا اللقاء