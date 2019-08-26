شكرا لقرائتكم مباراتان وديتان للمنتخب الأولمبى أمام منتخبين إفريقيين فى معسكر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن فريقه سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبين إفريقيين فى معسكره الذى سيقام فى أكتوبر المقبل. ويخوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 سبتمبر المقبل، ولم يتحدد حتى الأن ملعب المباراتين. Advertisements وقال غريب أن المنتخب الأولمبى ينتظر قرعة بطولة أمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد والتى ستقام أواخر سبتمبر، وسيختار منتخبين من منتخبات المجموعة الثانية لمواجهتهما وديا استعدادا للبطولة. وتقام بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة فى مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

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