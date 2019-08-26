شكرا لقرائتكم الرباع أحمد سعد يحصد 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف الرباع المصري أحمد سعد 3 ميداليات ذهبية لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. Advertisements ونجح الرباع المصري في حصد 3 ذهبيات في الخطف والكلين والمجموع في وزن 67 كجم ليتك عزف السلام الوطني المصري مجددا. ورفع الرباع المصري في الخطف ثقلا وزنه 134 كجم وفي الكلين رفع 165 كجم ووصل مجموعه إلى 299 كجم ليفوز بالميداليات الذهبية الثلاثة.

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