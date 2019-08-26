شكرا لقرائتكم بوطيب يعود من فرنسا وينتظم فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم اليوم الاثنين، المغربى خالد بوطيب، فى تدريبات الزمالك، بعد العودة من فرنسا، عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها خلال الفترة السابقة، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم تمهيدا لعودته خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب يشعر ببعض الآلام الخفيفة فى الركبة، الأمر الذى دفع بوطيب للتوجه إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات قبل العودة مجددًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع فريقه تحت قيادة المدير الفنى الجديد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

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بوطيب توجه إلى فرنسا، مستغلاً فترة الراحة السلبية التى حصل عليها من الجهاز الفنى السابق بقيادة طارق يحيى، من أجل الخضوع لبعض الجلسات العلاجية.

على جانب آخر، تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى التدريبات الجماعية لمساندة الجهاز الفنى واللاعبين قبل مباراة مصر المقاصة فى دور ال 8 لبطولة كاس مصر.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الفريق الفيومى، بعد غد الاربعاء، فى دور ال 8 لبطولة كاس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.