الاتحاد السكندري يضع قدما فى دور الـ16 بالفوز على العربى الكويتى...

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جدة - عمرو شويل الاتحاد السكندري يفوز على العربي الكويتي بهدف نظيف
أحرز هدف الاتحاد السكندري مهاجمه خالد قمر في الدقيقة 49 من ركلة جزاء .
الاتحاد السكندري يفوز على العربي الكويتي بهدف نظيف
وفي منتصف الشوط الأول ، شهد انطلاقة من رزاق سيسيه من جهة اليمين أتبعها بعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ثابلها مانجا بتصويبة أمسك بها الحارس على مرتين.
وشهدت المباراة ،بطاقة حمراء من نصيب أحمد عبد الله لاعب العربي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية لإعاقته هجمة مرتدة لفريق الاتحاد، كما ألغي حكم المباراة هدف لصالح فريق الاتحاد السكندري بداعي التسلل على أحمد رفعت.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى ، في حراسة المرمى: عماد السيد ، وفي الدفاع: محمد أنور، محمود رزق، محمود شعبان، السيد سالم، وفي الوسط: نور السيد، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، رزاق سيسيه، وفي الهجوم: خالد قمر، أحمد رفعت.
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