شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يضع قدما فى دور الـ16 بالفوز على العربى الكويتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاتحاد السكندري يفوز على العربي الكويتي بهدف نظيف

تمكن فريق الاتحاد السكندري في الفوز علي العربي الكويتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، في بالكويت .

أحرز هدف الاتحاد السكندري مهاجمه خالد قمر في الدقيقة 49 من ركلة جزاء .

الاتحاد السكندري يفوز على العربي الكويتي بهدف نظيف وشهدت المباراة، عدد من الهجمات القليلة للفريقين ، حيث شهدت الدقيقة 14، هجمة مرتدة سريعة لصالح فريق الاتحاد ومراوغة رائعة من سيسه أتبعها بتمريرة إلى أحمد رفعت المنطلق جهة اليسار والذي قام بإرسال كرة عرضية داخل منطقة جزاء العربي أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وفي منتصف الشوط الأول ، شهد انطلاقة من رزاق سيسيه من جهة اليمين أتبعها بعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ثابلها مانجا بتصويبة أمسك بها الحارس على مرتين.

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وشهدت المباراة ،بطاقة حمراء من نصيب أحمد عبد الله لاعب العربي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية لإعاقته هجمة مرتدة لفريق الاتحاد، كما ألغي حكم المباراة هدف لصالح فريق الاتحاد السكندري بداعي التسلل على أحمد رفعت.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى ، في حراسة المرمى: عماد السيد ، وفي الدفاع: محمد أنور، محمود رزق، محمود شعبان، السيد سالم، وفي الوسط: نور السيد، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، رزاق سيسيه، وفي الهجوم: خالد قمر، أحمد رفعت.