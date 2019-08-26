هداف الدورى الجزائرى معروض على الأهلى...

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جدة - عمرو شويل تلقى النادى الأهلى عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين لترشيح اللاعب الجزائري زكريا نعيجي مهاجم فريق أتليتيك بارادو الجزائري للانتقال الى صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويبحث الأهلى عن مهاجم سوبر لتعويض رحيل المهاجم المغربى وليد أزارو المحتمل عن صفوف الفريق هذا الصيف. ويتمتع نعيجى بقدرات فنية وذهنية وبدنية كبيرة وحصل على لقب هداف الدورى الجزائرى مع فريقة خلال الموسم الماضى ويعتبر من أفضل المواهب فى الدورى الجزائرى ولم يتم بعد عامه الـ 25 . Advertisements وتعكف ادارة التعاقدات فى الأهلى على دراسة السيرة الذاتية للاعب ومشاهدى الفيديو الذى أرسله وكيله للأهلى لحسم أمر التعاقد معه من عدمه.

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