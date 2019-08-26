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جوليانو ينال نجومية لقاء النصر ضد السد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن منح البرازيلي جوليانو، لاعب نادي النصر، نجومية لقاء فريقه أمام السد القطري.

وفاز النصر بهدفين لهدف، يوم الاثنين، على السد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، ضمن ذهاب دور الـ 8 في بطولة دوري أبطال آسيا.

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وساهم جوليانو في قلب النتيجة على السد الذي تقدم في الشوط الأول، قبل أن يعود النصر عن طريق عبدالرحمن الدوسري، ويضيف جوليانو هدف الفوز.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن اختيار جوليانو كأفضل لاعب في المباراة.

وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب يوم الاثنين 16 سبتمبر من الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

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