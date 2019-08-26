النصر السعودي يحول تأخره لفوز في مباراة الذهاب لدور ربع النهائي أمام السد القطري

اختتم نادي النصر أمس الأحد تدريباته استعداداً للمباراة القوية التي يتابعها الجميع اليوم أمام نادي السد القطري المتحمس بقيادة مدربه ونجم البرسا المعتزل تشافي أيقونة خط وسط الملعب ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2019 في دور الثمانية والتي تهيمن الأندية السعودية على مقاعد مجموعات الغرب بتواجد 3 فرق من أصل 4.

مباراة النصر والسد

وطالب نور الدين أمرابط نجم النصر الجماهير بملئ المدرجات غدا وأعلن أنه قد شاهد عدد من الصور التي تم التقاطها منذ عدة سوات لمباريات النصر في البطولة الآسيوية ووجد حضورا مميزا حينها، وأنه بالرغم من سهولة مشاهدة المباراة من المنازل إلا أن التواجد في المدرجات بجانب اللاعبين يعطيهم ما يبحثون عنه.

وأفرد أمرابط في حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء الذي ينطلق في تمام 17:45 بتوقيت جرينتش حيث وضح ضرورة فتح عدد اللاعبين الأجانب في البطولة مستشهدا في هذا الأمر بحال الأندية الانجليزية التي من الممكن ألا يكون بها سوى لاعب واحد محلي واذا تحقق هذا في دوري الأبطال الآسيوي سيزيدها قوة.

نتيجة مباراة النصر والسد

وسيكون الفائز من مبارتي الذهاب والاياب على موعد مع لقاء آخر لا يقل صعوبة عن لقاء اليوم مع المتأهل من الهلال والاتحاد فهل سنشاهد كلاسيكو سعودي في نصف النهائي أم سعودي قطري