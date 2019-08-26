ثنائية رائعة: الآن ملخص نتيجة مباراة النصر والسد القطري ذهاب دوري ابطال اسيا

ملخص نتيجة مباراة النصر والسد القطري اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي اللقاء الحاسم بين العالمي والزعيم في إطار مرحلة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية، نعرض نتيجة النصر والسد في البطولة القارية الهامة، وتمكن الفريق السعودي من التأهل لربع نهائي المسابقة بعدما تخطى عقبة الوحدة الإماراتي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، فيما تغلب السد القطري على مواطنه الدحيل بشق الأنفس بعد مواجهة ماراثونية على المستطيل الأخضر.

نتيجة مباراة النصر والسد

وقبل مواجهة الليلة تقابل الفريقان في ثلاث مناسبات من قبل بمختلف المنافسات القارية، ولم ينجح النصر من تحقيق الفوز على خصمه بعدما تعادل مرتين وهُزم مرة واحدة، حيث يسعى إلى كسر العقدة وإسعاد الجماهير التي ستملأ المدرجات لتشجيع اللاعبين.

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ملخص النصر والسد القطري

من المقرر أن يتقابل الفائز في مجموع مباراتي النصر والسد مع الطرف المتأهل من الموقعة السعودية الخالصة التي تجمع بين الهلال والاتحاد.

واجه العالمي الأندية القطرية في 20 مباراة من قبل تاريخياً، حقق الانتصار تسع مرات مقابل أربع هزائم وكان التعادل هو سيد الموقف سبع مرات.

أستقر روي فيتوريا المدير الفني للنصر على التشكيل الأساسي وجاء كالآتي: برادلي جونز – عوض خميس – عبدالله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام – عبدالرحمن الدوسري – عبدالله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو – نور الدين امرابط – صلاح ال عباس.