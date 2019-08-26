نتيجة مباراة النصر والسد القطري مباراة الذهاب لدور الثمانية في دوري أبطال أسيا

اتجهت أنظار عشاق الكرة مساء اليوم الاثنين إلى نتيجة مباراة النصر والسد القطري والتي أقيمت اليوم على ملعب الملك فهد الدولي، حيث أنها تعتبر من أهم اللقاءات الهامة والشيقة، وأقيمت المباراة في جولة الذهاب لمنافسات لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أسيا 2019/2018، فقد انتهت مباراة النصر والسد القطري بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف واحد.

مباراة السد والنصر

تم نقل مباراة النصر والسد من خلال قناة بي أن سبورت 1، وعبر قناة قناة الكأس 3، حيث قد علق على المباراة وأحداثها المعلق علي محمد علي والمعلق خليل البلوشي، حيث قد انطلقت المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت أم القرى،حيث قد طمح النصر في الحصول على الفوز قبل خوضه مباراة العودة التي من المقرر إقامتها يوم الاثنين القادم 16 سبتمبر.

نتيجة مباراة النصر والسد

حقق فريق النصر الفوز اليوم على فريق السد القطري بنتيجة 2 /1، حيث قد سجل اللاعب علي أسد الله في الدقيقة 21 الهدف الأول في المباراة لفريق السد، ثم جاء هدف التعادل لفريق النصر السعودي عن طريق اللاعب عبدالرحمن الدوسري في الدقيقة 44 من زمن المباراة، ثم الهدف الثالث في المباراة للاعب جوليانو في الدقيقة 72 لفريق النصر.