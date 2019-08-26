لقاء مثير: نتيجة مباراة النصر والسد القطري اليوم بدوري الابطال 2019 وتألق جوليانو

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تعرف على نتيجة مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا، موقعة مشوقة للغاية تجمع بين النصر السعودي والسد القطري وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة الأسيوية على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ويأمل العالمي في تحقيق انتصار مُريح بأكبر عدد من الأهداف مستغلاً عامل الأرض والجمهور قبل خوض لقاء العودة الشهر المقبل من أجل بلوغ المربع الذهبي، تابع ملخص ماتش النصر والسد.
ملخص مباراة النصر والسد
النصر ضد السد القطري سيكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت الرياض، الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وستكون منقولة على الهواء عبر قناة بين سبورت hd1 بدون تقطيع بتغطية مميزة كما تعودتم دائماً للاستمتاع باللقاء الكبير.
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى مهمة إدارة القمة الكروية على أرضية الميدان، حيث سيكون الأوزبكي فالنتين كوفالينكو هو حكم الساحة ويعاونه كلاً من أندريه سابنكو وتيمور جونويل والحكم الرابع رسلان.
نتيجة ماتش النصر والسد
ومن المحتمل أن يغيب المهاجم عبد الرزاق حمدالله عن صفوف فريقه لعدم اكتمال شفائه بعد الإصابة القوية التي لحقت به أمام ضمك بالدوري المحلي.
تشكيلة اصحاب الارض الرسمية هي: برادلي جونز – عوض خميس – عبدالله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام – عبدالرحمن الدوسري – عبدالله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو – نور الدين امرابط – صلاح ال عباس.
- تشكيلة لاعبي السد: حراسة المرمى: سعد الشيب، خط الدفاع: عبدالكريم حسن – طارق سلمان – خوخي بوعلام – بيدرو، خط الارتكاز: يونج وويونج – جابي، الوسط الهجومي: أكرم عفيف – علي أسد – حسن الهيدوس، وفي الهجوم: بغداد بونجاح.
- لاعبو العالمي يهاجمون بضراوة على مرمى الزعيم ولكن بلا فاعلية نظراً للقوة الدفاعية الكبيرة التي يتمتع بها الضيوف.
- الدقيقة الحادية والعشرون تأتي بالخبر السار لعشاق السد القطري بعدما أحرز علي قمير الهدف الأول بتسديدة في منتهى الروعة.
- عبد الرحمن الدوسري يعادل النتيجة لصالح النصر في الدقيقة 44 من ركنية استقبلها اللاعب وسددها في الشباك.
- انتهى الشوط الاول بين النصر والسد بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، نترقب ما سوف تشهده دقائق شوط اللقاء الثاني.
- متبقي عشرون دقيقة على نهاية المباراة ويحاول كل فريق خطف هدف الانتصار قبل موقعة الإياب.
- جوليانو دي باولا يسجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الثانية والسبعون وينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.