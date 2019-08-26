لقاء مثير: نتيجة مباراة النصر والسد القطري اليوم بدوري الابطال 2019 وتألق جوليانو

تعرف على نتيجة مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا، موقعة مشوقة للغاية تجمع بين النصر السعودي والسد القطري وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة الأسيوية على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ويأمل العالمي في تحقيق انتصار مُريح بأكبر عدد من الأهداف مستغلاً عامل الأرض والجمهور قبل خوض لقاء العودة الشهر المقبل من أجل بلوغ المربع الذهبي، تابع ملخص ماتش النصر والسد.

ملخص مباراة النصر والسد

النصر ضد السد القطري سيكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت الرياض، الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وستكون منقولة على الهواء عبر قناة بين سبورت hd1 بدون تقطيع بتغطية مميزة كما تعودتم دائماً للاستمتاع باللقاء الكبير.

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولى مهمة إدارة القمة الكروية على أرضية الميدان، حيث سيكون الأوزبكي فالنتين كوفالينكو هو حكم الساحة ويعاونه كلاً من أندريه سابنكو وتيمور جونويل والحكم الرابع رسلان.

نتيجة ماتش النصر والسد

ومن المحتمل أن يغيب المهاجم عبد الرزاق حمدالله عن صفوف فريقه لعدم اكتمال شفائه بعد الإصابة القوية التي لحقت به أمام ضمك بالدوري المحلي.

تشكيلة اصحاب الارض الرسمية هي: برادلي جونز – عوض خميس – عبدالله مادو – عمر هوساوي – سلطان الغنام – عبدالرحمن الدوسري – عبدالله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو – نور الدين امرابط – صلاح ال عباس.