نتيجة مباراة النصر والسد القطري اليوم الاثنين في مباراة الذهاب لدور الثمانية في دوري الأبطال

بعد أن استطاع اقصاء الوحدة الامارتي على أرضه ووسط جماهيره والفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة اياب دور الستة عشر تتجه أنظار الجماهير السعودية لمتابعة قمة النصر والسد اليوم والتي تنطلق في التاسعة إلا الربع من مساء اليوم لخطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.

مباراة النصر والسد

وبينما يدخل النصر المباراة أملا في الفوز فانه سيصطدم بأحد الفرق القوية على المستوى الآسيوي والذي استطاع تحت قيادة مدربه الجديد تشافي اقصاء الدحيل في مباراة القمة القطرية، وأكد تشافي أن فريق النصر يتمتع بمستوى فني عالي سواء كان المدرب الذي يعرفه معرفة شخصية أو اللاعبين المميزين الذين يمتلكون المهارات.

نتيجة مباراة النصر والسد

وشدد تشافي في حديثه في وقائع المؤتمر الصحفي أنه لا يحب أسلوب المراوغة والحديث عن الاصابات وهى غير موجودة، مؤكدا أن أكرم عفيف لم تتضح مشاركته في لقاء اليوم وهناك محاولات لتأهيله، وأك تشافي أنهم قد استعدوا جيدا لهذا اللقاء وسيبذلون كل ما يستطيعون للتأهل.

انتهت مباراة النصر والسد القطري بفوز النصر بنتيجة 2-1 حيث سجل الأهداف للسد اللاعب علي أسد الله في الدقيقة 23، وتعادل الدوسري في نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف جوليانو الهدف الثاني وانتهت المباراة على هذه النتيجة في انتظار مباراة الاياب.