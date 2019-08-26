فرحة الفوز| الآن تعرف على نتيجة مباراة النصر والسد القطري اليوم في دور الثمانية

تنطلق اليوم أولى مواجهات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا بين النصر السعودي والسد القطري على ملعب الملك فهد الدولي، وقد أعلن نادي النصر عن طرح التذاكر الخاصة بالمباراة السبت المواضي بأسعار تتراوح بين 30 و2000 ريال، وقد تأهل النصر على حساب الوحدة بينما تأهل السد القطري على حساب منافسه المحلي الدحيل.

النصر والسد اليوم

ويلعب النصر السعودي على أرضه ووسط جماهيره في مباراة الذهاب ويتطلع لتحقيق نتيجة تخدمه في مباراة الإياب خارج الأرض، وتبدأ أحداث المباراة الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر والسادسة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتنقل قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

وقد أشاد مدرب السد القطري “تشافي هيرنانديز” بفريق النصر حيث أكد أن المباراة صعبة وهو عليم بمدرب النصر وقوته، كما ذكر بأن فريقه تغلب على الدحيل في دور الستة عشر وقدم مباراة جيدة وهو يسعى لتكرار الحدث مرة أخرى أمام النصر، وقد لعب النصر مع السد في أربعة مباريات سابقة فاز فيها السد في مباراة واحدة وتعادلا في مباراتين بينما فاز النصر في مباراة واحدة أيضاً بنتيجة هدفين لهدف وسجل للسد مدربه الحالي تشافي إذ كان ضمن صفوف الفريق.

نتيجة مباراة النصر اليوم ضد السد

ويدخل النصر المباراة قادما بعد فوزين أحدهما آسيويا على نادي الوحدة بنتيجة 3-2 خارج الديار في الأراضي الاماراتية وفوز في أول مباراة له في بطولة دوري السعودي للمحترفين

تشكيل الضيوف: سعد الشيب – عبدالكريم حسن – طارق سلمان – خوخي بوعلام – بيدرو – يونج وويونج – جابي – أكرم عفيف – علي أسد – حسن الهيدوس – بغداد بونجاح.