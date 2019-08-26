بهدفين مقابل هدف .. ملخص نتيجة النصر والسد في دوري ابطال اسيا اليوم

فاز النصر السعودي اليوم الاثنين على شقيقه السد القطري بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أسيا على ملعب الملك فهد الدولي، وستقام مواجهة العودة بين الفريقين يوم 16 سبتمبر المقبل في الدوحة.

تشكيلة النصر الرسمية أمام السد، جونز حارس المرمى، مادو، عوض خميس، هوساوي، الغنام في الدفاع، وفي الوسط جوليانو، الخيبري، الدوسري، وفي خط المقدمة أمرابط وآل عباس، وشهدت التشكيلة مفاجأت كبيرة على مستوى خط الهجوم عكس التوقعات قبل اللقاء.