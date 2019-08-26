بهدفين مقابل هدف .. ملخص نتيجة النصر والسد في دوري ابطال اسيا اليوم

فاز النصر السعودي اليوم الاثنين على شقيقه السد القطري بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أسيا على ملعب الملك فهد الدولي، وستقام مواجهة العودة بين الفريقين يوم 16 سبتمبر المقبل في الدوحة.
تشكيلة النصر الرسمية أمام السد، جونز حارس المرمى، مادو، عوض خميس، هوساوي، الغنام في الدفاع، وفي الوسط جوليانو، الخيبري، الدوسري، وفي خط المقدمة أمرابط وآل عباس، وشهدت التشكيلة مفاجأت كبيرة على مستوى خط الهجوم عكس التوقعات قبل اللقاء.
- النصر يسيطر على مجريات اللعب في أولى دقائق المباراة دون خطورة فعلية على المرمى الحصم القطري.
- الدقيقة 14، القائم يتصدى لأخطر فرص الدقائق الأولى عندما ينقذ السد من هدف محقق للنصر.
- الدقيقة 21، سجل علي قمير لاعب السد الهدف الأول لفريقه في مرمى النصر الآن.
- الدقيقة 30، فرصة خطيرة للنصر لتسجيل هدف التعادل لكن الدفاع القطري يبعدها.
- الدقيقة 40، أمرابط كان قريب من تسجيل التعادل في مرمى السد.
- الدقيقة 44، عبد الرحمن الدوسري يسجل هدف التعادل للنصر في مرمى السد.
- بداية الشوط الثاني لمباراة النصر والسد الآن والنتيجة تعادل إيجابي بهدف لكل فريق.
- الدقيقة 68، يمرر المغربي أمرابط كرة إلى جوليانو الذي يضع الكرة خارج المرمى ويضيع على النصر فرصة تسجيل الهدف الثاني.
- الدقيقة 72، جوليانو يسجل الهدف الثاني للنصر.