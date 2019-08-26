ملخص نتيجة مباراة النصر والسد 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا

ملخص نتيجة مباراة النصر والسد، حول النصر تأخره بهدف دون مقابل أمام السد لفوز بثنائية على ملعبه اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا، تقدم السد بهدف في الدقيقة 21 سجله عمر قمير، وقبل نهاية الشوط الأول يتعادل عبد الرحمن الدوسري في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني يسجل جوليانو هدف الفوز للنصر في الدقيقة 72.

تشكيلة العالمي الرسمية، برادلي جونز لحراسة العرين، وفي خط الدفاع الرباعي، عبد الله مادو، عوض خميس، عمر هوساوي،سلطان الغنام، وفي الوسط الدوسري، جوليانو، الخيبري، وفي خط الهجوم الثنائي نور الدين أمرابط وصالح آل عباس.