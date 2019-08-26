ملخص نتيجة مباراة النصر والسد 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اسيا

ملخص نتيجة مباراة النصر والسد، حول النصر تأخره بهدف دون مقابل أمام السد لفوز بثنائية على ملعبه اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا، تقدم السد بهدف في الدقيقة 21 سجله عمر قمير، وقبل نهاية الشوط الأول يتعادل عبد الرحمن الدوسري في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني يسجل جوليانو هدف الفوز للنصر في الدقيقة 72.
تشكيلة العالمي الرسمية، برادلي جونز لحراسة العرين، وفي خط الدفاع الرباعي، عبد الله مادو، عوض خميس، عمر هوساوي،سلطان الغنام، وفي الوسط الدوسري، جوليانو، الخيبري، وفي خط الهجوم الثنائي نور الدين أمرابط وصالح آل عباس.
- الدقيقة 14، القائم ينقذ السد من الهدف الأولى في مرماه للنصر.
- الدقيقة 21 يسجل السد القطري الهدف الأول عن طريق علي قمير بعد أن استغل خطأ من حارس النصر.
- الدقيقة 30، هجوم نصراوي مكثف بغية تسجيل هدف التعادل.
- الدقيقة 37: بو نجاح يهاجم دفاع النصر وكاد أن يصل للمرمى ويسجل الهدف الثاني لولا يقظة هوساوي.
- الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول يسجل عبد الرحمن الدوسري هدف التعادل للنصر.
- بداية الشوط الثاني الآن للقاء والنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين السد والنصر الآن.
- الدقيقة 66، النصر كاد يسجل الهدف الثاني لولا براعة حارس السد.
- الدقيقة 72، النصر يسجل الهدف الثاني عن طريق جوليانو.