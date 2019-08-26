الآن: نتيجة مباراة النصر والسد القطري في ذهاب دور الثمانية وعودة العالمي بتألق جوليانو

نقدم لكم نتيجة مباراة النصر والسد اليوم، يتطلع نادي النصر السعودي اليوم للمزيد من التألق واثبات قدرته وامكانيته آسيويا كما فعلها محليا، فبعد الفوز بالدوري الموسم الماضي يأمل العالمي -كما يُحب جماهيره أن يُطلق عليه- في تخطي عقبة فريق السد في دور ربع النهائي والذي تُقام مباراة ذهابه اليوم على ملعب الملك فهد قبل مباراة العودة الشهر القادم في قطر.

مباراة النصر والسد

وعن موعد مباراة النصر ضد السد القطري فسيكون موعد انطلاق شوطها الأول في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء الليلة بالتوقيت المحلي للمملكة، وسيكون بامكان الجماهير متابعتها عبر شبكة قنوات beIN Sports بقناتيها الأولي HD1 بتعليق علي محمد علي وقناة الكأس HD3 لخليل البلوشي وقناة الاتحاد الآسيوي عبر اليوتيوب.

النصر والسد القطري

وكانت ادارة نادي النصر قد طرحت تذاكر المباراة مسبقا مع تحديد قيمة التذكرة الموحدة لـ30 ريال لحشد الجمهور المتعطش للبطولة الآسيوية لدعم اللاعبين في اللقاء ومحاولة حسمه مبكرا، وتحملت ادارة نادي النصر عدد يقدر ب 10000 تذكرة للجماهير مجانا سيتم توزيعها في الملعب اليوم.

نتيجة مباراة النصر والسد

وسيغيب النجم المتألق للخط الأمامي للفريق وهداف النصر عبدالرزاق حمد الله عن مباراة اليوم حسب التقارير التي أكدت عدم لحاقه باللقاء وأنه سيكون خارج القائمة بسبب عم جاهزيته

وشهدت التشكيلة المُعلن عنها من قبل نادي النصر مفاجآة قلب الهجوم: براد جونز – عوض خميس – عبدالله مادو – هوساوي – الغنام – الدوسري – عبدالله الخيبري – فهد الجميعة – جوليانو – نور الدين إمرابط – صالح آل عباس.