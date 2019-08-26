نشرة أخبار سوبر كورة.. اعتراف جهاد جريشة.. وكواليس جلسة جنش مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه محمود جنش حارس الزمالك رئيس النادى مرتضى منصور، أثناء تواجد الحارس فى النادى لخوض برنامجه التأهيلى.

مصدر: أمير توفيق فى ألمانيا للتوقيع مع مدرب الأهلى الجديد كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى، أن تواجد أمير توفيق مدير التعاقدات فى المانيا حاليا، يأتى للحصول على توقيع أحد المدربين الألمان، وهو الذى يعد الخيار الأول للإدارة الحمراء ويلقى قبولا لدى محمود الخطيب رئيس النادى. Advertisements قائد الأهلى السابق: أزارو لازم يمشى.. اللى ميجبش أفريقيا رحيله واجب أثيرت التكهنات حول مصير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، سواء بالرحيل فى الانتقالات الصيفية الجارية أو البقاء فى صفوف الفريق الأحمر، بعد حملة الانتقادات الشديدة، التى طالت اللاعب بسبب إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، وعدم قدرته على تحمل الضغوط. أثار استقدام عماد النحاس المدير الفنى الحالى للمقاولون العرب للعمل ضمن الجهاز الفنى للأهلى خلافا بين أعضاء لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، ما بين مؤيد لقدومه ومعارض للفكرة. عماد النحاس يثير خلاف داخل الأهلى

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