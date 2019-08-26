شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء شقيق طارق قنديل الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام مساء بعد غد الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس عزاء محمد قنديل شقيق كل من طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي والمستشار أسامة قنديل رئيس محكمة استئناف القاهرة. Advertisements وشيعت جنازة الفقيد عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بمشاركة العديد من الرموز في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس الأهلي وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق وخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي وجوهر نبيل ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين والدكتور مهند مجدي أعضاء مجلس إدارة الأهلي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي . كما حضر كل من عبد العزيز عبد الشافى ومصطفى يونس وفتحى مبروك وهشام حنفى والعديد من ممثلى قطاعات النادي الأهلي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ومحسن طنطاوي رئيس نادي الصيد ومحرم الراغب مدير عام الأهلي السابق وتيسير الهواري رئيس لجنة الحكماء بالأهلي وشيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الصيد وعصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع.

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