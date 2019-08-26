شوقى غريب: المنتخب الأولمبى يخوض وديتين أفريقيتين فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، عن أن فريقه سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبين أفريقيين فى معسكره الذى سيقام فى أكتوبر المقبل.
ويخوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 سبتمبر المقبل، ولم يتحدد حتى الآن ملعب المباراتين.
وقال غريب إن المنتخب الأولمبى ينتظر قرعة بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتى ستقام أواخر سبتمبر، وسيختار منتخبين من منتخبات المجموعة الثانية لمواجهتهما وديًا استعدادًا للبطولة.
وتقام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.
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