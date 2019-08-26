شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الاتحاد السكندرى على العربى الكويتى بهدف نظيف أحرزه خالد قمر فى الدقيقة 48 من عمر المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، فى بالكويت.

وشهدت المباراة عددًا من الهجمات القليلة للفريقين، حيث شهدت الدقيقة 14 هجمة مرتدة سريعة لصالح فريق الاتحاد ومراوغة رائعة من سيسيه أتبعها بتمريرة إلى أحمد رفعت المنطلق جهة اليسار، والذى قام بإرسال كرة عرضية داخل منطقة جزاء العربى أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة.

وفى منتصف الشوط الأول شهد انطلاقة من رزاق سيسيه من جهة اليمين أتبعها بعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ثابلها مانجا بتصويبة أمسك بها الحارس على مرتين.

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وشهدت المباراة بطاقة حمراء من نصيب أحمد عبد الله لاعب العربى بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية لإعاقته هجمة مرتدة لفريق الاتحاد، كما ألغى حكم المباراة هدفا لصالح فريق الاتحاد السكندرى بداعى التسلل على أحمد رفعت.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى: فى حراسة المرمى: عماد السيد، وفى الدفاع: محمد أنور، محمود رزق، محمود شعبان، السيد سالم، وفى الوسط: نور السيد، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، رزاق سيسيه، وفى الهجوم: خالد قمر، أحمد رفعت.

بينما ضمت تشكيلة العربى الكويتى كلاً من: حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور، خط الدفاع: محمد فريح وأحمد إبراهيم ومحمد البذالي وعيسى وليد، خط الوسط: الإسباني توريس والليبي السنوسي الهادي ، والبوركيني حامد إسماعيل، خط الهجوم: مشاري الكندري، وحسين الموسوي، والسوري يوسف قلفا.