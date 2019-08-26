فراعنة اليد يصطدمون بالجزائر فى نصف نهائى الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر لكرة اليد بعد غدٍ الأربعاء، نظيره الجزائرى فى اطار نصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب. تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائى بالفوز على نيجيريا 27 /26، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على غينيا 33/18 . Advertisements ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز أمس على المغرب بنتيجة 32 /27 فى ثالث لقاءاته بختام الدور الأول. إستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هانى الفخرانى فى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة الأربعاء بنتيجة 42 /22، قبل أن يهزم زامبيا 42 / 23 . وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضًا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.

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