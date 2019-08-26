شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المقاولون يتعاقد مع لاعب سموحة 3 مواسم في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في إتمام التعاقد مع محمود السيد، لاعب سموحة السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وعماد النحاس المدير الفني للذئاب.

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ويستعد المقاولون للسفر إلى كرواتيا فجر غدٍ الثلاثاء، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 6 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، قبل محمود السيد وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق بالاضافة للحصول علي شكري نجيب علي سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.