شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فراعنة اليد الشاطئية على كرواتيا فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية على نظيره الكرواتى بنتيجة 2/1 فى الفترة المسائية بمنافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان. وتلقى منتخب مصر هزيمة أمام نظيره البرتغالى بنتيجة 2/ 1 فى الفترة الصباحية ، بعدما حقق فوزًا قويًا على ألبانيا أمس الأحد بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية. Advertisements ويقود منتخب شاطئية اليد فى هذه البطولة فنيا وائل عبد العاطى المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ورئيس جهاز كرة اليد فى نادى الزهور. ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر لليد الشاطئية مع قبرص غدًا الثلاثاء.

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