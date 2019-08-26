شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اعتراف جهاد جريشة بضربة الجزاء الحمراء يعيد مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل، أكد خبراء التحكيم، أن خروج الحكم الدولى جهاد جريشة للاعتذار عبر الفيديو للنادى الأهلى، عن عدم احتساب ضربة جزاء للأحمر خلال لقاء الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لكأس مصر، وتأكيده على صحة ضربة الجزاء بما يفيد عدم تطبيق القانون لحين مشاهدتها عقب اللقاء، يستوجب إعادة المباراة طبقًا لقانون التحكيم، والذى تنص المادة على أن اعتراف الحكم بعدم تنفيذ القانون يستوجب بالضرورة إعادة المباراة، بالإضافة لتوقيع عقوبة على الحكم، مع احترام شجاعته ونزاهته.

يذكر أن حالات كثيرة طبق فيها القانون عقب تقدم الحكام بما يفيد أخطاء فى تنفيذ صحيح القانون وأخرى طبقًا لما يذكره الحكم، مثل واقعة الحكم الذى أدار مباراة مصر وزيمبابوى الشهيرة بمباراة "الطوبة"، عقب ذكره فى تقريره أنه أعتبر المباراة منتهية بعد الدقيقة 70، لكنه استكملها حرصًا على سلامة الجماهير واللاعبين حيث كان باستاد القاهرة 100 ألف متفرج لتعاد المباراة فى مدينة ليون الفرنسية وتخرج مصر بينما كانت فائزة فى لقاء القاهرة الذى أعيد (2/1) لتتعادل بدون أهداف وتفلت فرصة الوصول لمونديال 1994.