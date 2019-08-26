شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر: الفوز على العربى الكويتى بداية قوية للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى خالد قمر، لاعب الاتحاد السكندرى، سعادته بفوز فريقه على العربى الكويتى فى البطولة العربية، بهدف دون رد.

وقال قمر فى تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء، إن الاتحاد السكندرى لا يقل قيمة وتاريخ وجماهيرية عن الأهلى والزمالك، وأن جميع لاعبيه من العناصر المميزة التى تتمتع بخبرات عالية، وأنهم مثلوا المنتخبات الوطنية من قبل فى فئات عمرية متنوعة".

Advertisements

وعن المباراة، كشف قمر عن أن المواجهة مع العربى الكويتى كانت صعبة على الفريقين، خاصة أنها تعتبر انطلاقة موسم جديد، مشيدًا بأداء لاعبى الفريق الكويتى ومستواهم الفنى المميز الذى ظهر خلال المباراة.

وختم لاعب الاتحاد السكندرى قائلا: "الاتحاد لديه طموحات كبيرة هذا الموسم، فوزنا على العربى لا يعنى تأهلنا، يتبقى لنا شوط آخر فى مصر، سنحاول أن نقدم مباراة جيدة ونعزز من فوزنا لتأكيد التأهل".