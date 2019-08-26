شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مرزوق الغانم يؤازر العربى الكويتى فى مباراته أمام الاتحاد من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، مساء اليوم الإثنين، على مؤازرة نادى العربى الكويتى فى المدرجات خلال مواجهته نادى الاتحاد السكندرى فى المباراة المقامة على استاد صباح السالم.

ونشر حساب مجلس الأمة الكويتى على "تويتر" مقطع فيديو لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال مؤازرته لنادى العربى الكويتى بمدرجات استاد صباح السالم.

فيما حرصت بعض الجماهير المنتمين للأهلى والزمالك، على مؤازرة فريق الاتحاد السكندري خلال مواجهة العربى الكويتى، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد "صباح السالم" ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وتقدم خالد قمر لزعيم الثغر بهدف من ركلة جزاء فى الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندرى كلاً من:

حراسة المرمى عماد السيد

الدفاع: محمد أنور ومحمود رزق ومحمود شعبان والسيد سالم.

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الوسط: نور السيد وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه

الهجوم: خالد قمر وأحمد رفعت

الاحتياطى: الزنفلي ومروان النجار وأيمن غباشي ومحمد جدو وأسامة العزب وصبري رحيل وحجي

بينما ضمت تشكيلة العربى الكويتى كلاً من:

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

خط الدفاع: محمد فريح وأحمد إبراهيم ومحمد البذالي وعيسى وليد

خط الوسط: الإسباني توريس والليبي السنوسي الهادي ، والبوركيني حامد إسماعيل

خط الهجوم: مشاري الكندري، وحسين الموسوي، والسوري يوسف قلفا

علي مقاعد البدلاء: فيصل عجب وبدر طارق وأحمد رحيل وجمعة عبود وعلي خلف.