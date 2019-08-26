وكيل فوساتي يكشف لمصراوي كواليس مفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد أنطونيو أورتيجا وكيل المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، أن مفاوضاته مع مسؤولي النادي الأهلي المصري تسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية.

وأشار أورتيجا في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه، وموكله، مهتمان للغاية بعرض الأهلي، لافتًا إلى أنه يأمل أن تنتهي كافة الأمور خلال الأسبوع الجاري.

وقال وكيل فوساتي ليلا كورة: "نعم هناك مفاوضات حالية مع الأهلي، نحن مهتمون للغاية بالعرض وهذا التحدي".

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وأكمل: "تحدثنا مع وكلاء وكذلك مسؤولين في النادي".

واختتم: "الأمور تسير على ما يرام في التفاوض، نأمل أن نحسم كل شيء خلال الأسبوع الجاري".

الجدير بالذكر أن فوساتي سبق وأن صرح لمصراوي، بأنه لا يمانع تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، بشرط أن يكون لدى النادي مشروع للعمل عليه. (طالع من هنا)