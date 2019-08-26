بالفيديو.. النصر يقلب الطاولة على السد ويقترب من المربع الذهبي الأسيوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

حوّل فريق النصر السعودي تأخره بهدف أمام ضيفه السد القطري إلى الفوز 2 /1 اليوم الاثنين في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وتقدم علي أسد الله قمر بهدف للسد في الدقيقة 21 ثم تعادل عبد الرحمن الدوسري للنصر في الدقيقة 44 قبل أن يتكفل البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا بهدف الفوز للفريق السعودي في الدقيقة 72.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب في 16 سبتمبر المقبل حيث يكفي النصر التعادل أو الفوز بأي نتيجة للعبور للمربع الذهبي بينما لا بديل للسد سوى الفوز للعبور إلى الدور المقبل.