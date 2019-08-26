محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):
حوّل فريق النصر السعودي تأخره بهدف أمام ضيفه السد القطري إلى الفوز 2 /1 اليوم الاثنين في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.
وتقدم علي أسد الله قمر بهدف للسد في الدقيقة 21 ثم تعادل عبد الرحمن الدوسري للنصر في الدقيقة 44 قبل أن يتكفل البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا بهدف الفوز للفريق السعودي في الدقيقة 72.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب في 16 سبتمبر المقبل حيث يكفي النصر التعادل أو الفوز بأي نتيجة للعبور للمربع الذهبي بينما لا بديل للسد سوى الفوز للعبور إلى الدور المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. النصر يقلب الطاولة على السد ويقترب من المربع الذهبي الأسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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